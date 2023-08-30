رواية السيرة الذاتية الغيرية.. من "نزهة مع نجيب محفوظ" إلى "بوسطة عزيز ضومط"

تعرف رواية السيرة الذاتية الغيرية؛ بكونها شكل من أشكال الرواية باستخدام تقنيات سيرة ذاتية خيالية أو دمج عناصر السيرة الذاتية والخيالية.

ويتميز الأسلوب الأدبي من خلال النص عن السيرة الذاتية أو المذكرات على كونه خيال، لأن رواية السيرة الذاتية هي جزء من الخيال، ولا يطلب المؤلف من القارئ أن يتوقع من أن يحقق النص «ميثاق السيرة الذاتية»، وغالبا ما يتم تغيير الأسماء والمواقع ويتم إعادة إنشاء الأحداث لجعلها أكثر دراماتيكية ولكن القصة لا تزال تشبه إلى حد كبير حياة المؤلف، في حين يتم سرد الأحداث من حياة المؤلف، لا توجد حقيقة على وجه الدقة بالضبط، قد يتم تضخيم الأحداث أو تغيرها لأغراض فنية أو مواضيعية.

ومن رواية السيرة الذاتية الغيرية ما صدر مؤخراً وحقق تفاعلاً في الأوساط الثقافية والأدبية المصرية والعربية؛ منها ما تناول مشاهد من حياة أديب نوبل نجيب محفوظ الذى نحتفى بذكرى وفاته وخلال أيام قليلة ذكرى ميلاده، ومنها ما كشف عن مشاهد في حياة "عزيز ضومط" الكاتب الفلسطيني الذى لا يعرفه أحد وتكشف عن ملامح شخصيته؛ وهو ما نكشفه في السطور التالية:

نزهة مع نجيب محفوظ فى شوارع القاهرة

للكاتبة الإيطالية بيرسا كوموتسى، صدرت عام 2016 ضمن "سلسلة الجوائز" عن للهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن ترجمة د. خالد رؤوف.

تصطحبنا بيرسا كوموتسي فى روايتها التي تحمل طابع السيرة الذاتية فى جولة فى شوارع القاهرة التي قضت بها طفولتها وشبابها عبر مسيرة حياتها التي تتماس مع الواقع المصري عبر نزهة مع أديب نوبل نجيب محفوظ.

"كوموتسي" التي كرست حياتها لترجمة مشروع أديب نوبل إلى القارئ اليوناني.

"الساحر" سيرة غيرية لأديب نوبل الألماني بول توماس مان

تدور أحداث رواية "الساحر" للكاتب الأيرلندى كولم تويبين حول السيرة الذاتية المتخيلة عن الأديب الألمانى بول توماس مان (6 يونيو 1875 - 6 أغسطس 1955)المولود فى زيورخ، والحاصل على جائزة نوبل فى الأدب لسنة 1929، الفائز بجائزة نوبل في الأدب عام 1929، وهو ما أهلها للفوزبجائزة Rathbones Folio 2022 الأدبية، الوصول إلى القائمة القصيرة فى جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية، فى دورتها لعام 2022.

وينطلق "توبيين" في روايته من مدينة ألمانية إقليمية في مطلع القرن العشرين، حيث نشأ الصبي توماس مان، مع أب محافظ، محب للياقة البدنية، وأم برازيلية، وزوجة "مان" كاتيا وما عاشوه من أجواء الحرب العالمية الأولى، وصعود هتلر، والحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، والنفي.

من الروايات الشهيرة لـ"بول توماس مان": "موت فى البندقية"، والتى قام لوتشانو فيسكونتى سنة 1971 بتحويلها لفيلم حمل نفس الاسم.

بوسطة عزيز ضومط .. سيرة المرشح الثاني لجائزة نوبل للآداب

من روايته "رابطة كارهى سليم العشى" التي قدم لنا خلالها الروائي سامح الجباس شخصية دكتور داهش، أتنقل عبر قطعة شطرمجية لييتبع في روايته الجديدة "بوسطة عزيز ضومط" (1890 - 1943) الكاتب مصري من أصل فلسطيني عزيز ضومط المرشح الثاني لجائزة نوبل للآداب عام 1936 وقد فشل عزيز ضومط في الحصول على نوبل للآداب في العام 1936، حيث كان يكتب بلغة گوته وشيلر، ربما يعود إلى أنه لم يتقدم للجنة نوبل بكتب مطبوعة، وإنما بمخطوطات مستنسخة على الآلة الكاتبة.

تزوج عزيز ضومط من ألمانية وهاجر معها، وعاش متنقلا بين القاهرة والقدس ثم ألمانيا، وفي 27 يونيو 1943 مات ضومط في برلين .

أمضى ضومط طيلة حياته يحاول بناء جسرين حضاريين، بين العرب والألمان، وبين العرب واليهود.