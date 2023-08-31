كاتب صحفي لـ"القاهرة الإخبارية": قيمة محمد صلاح تمهد لانتقاله للدوري السعودي

قال تامر بجاتو، الكاتب الصحفي، إن محمد صلاح هو اللاعب الأهم في الدوري الإنجليزي بالكامل، ولهذا قصة انتقاله إلى الدوري السعودي أمر أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً.

الدوري السعودي

وأكد تامر بجاتو، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدوري السعودي قام باستقطاب أكبر نجوم العالم في مجال كرة القدم، ولهذا أصبح هذا الدوري من أهم القطاعات الرياضية في العالم.

وأضاف في حديثه، أن نادي ليفربول ليس بنفس قوته قبل عام، معبراً: "أتوقع إن محمد صلاح يريد أن ينهي مع هذا الفريق تعاقده بشكل مشرف وجيد، وذلك بسبب الأزمات التي يواجهها النادي الفترة الأخيرة".

القيمة التسويقية لمحمد صلاح

وتابع: "محمد صلاح عمره الآن 32 عاما، وبالتالي قيمته التسويقية تقل ولا تزيد، كما أنه لا يوجد إحراز للبطولات العام الماضي ومن المتوقع ألا يكون هناك بطولات هذا العام أيضاً، وبالتالي تواجد صلاح في ليفربول أمر ليس جيد، لذا انتقال صلاح إلى الدوري السعودي أمر جيد له بدلاً من البقاء في ليفربول".

واستطرد: "القيمة المالية التي تم عرضها على محمد صلاح كبيرة للغاية، ولهذا كان يتعين على صلاح أن ينظر لتحقيق أهداقه الشخصة".