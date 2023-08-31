جمهورية شبين يواجه الأوليمبى وديًا.. ويحسم صفقتى إبراهيم عايش ومحمد طلعت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى جمهورية شبين مباراته الودية الرابعة في معسكره المغلق بالإسكندرية، عندما يواجه فريق الأوليمبي السكندري ضمن برنامج الاعداد للمشاركة في دوري المحترفين.

كان جمهورية شبين قد خاض 3 مباريات أمام طلائع الأسطول والترسانة والإسكندرية للبترول وتتبقى له مباراتان مع فاركو والاتحاد السكندري.

عصام شعبان يكشف سبب خوض جمهورية شبين وديات متتالية

وأكد عصام شعبان، المدير الفني للجمهورية شبين، أن خوض ست مباريات خلال ستة أيام متتالية أمر خارج سيطرة الجهاز الفني لأن مدة المعسكر ستة أيام فقط بسبب أمور مالية، مشيرا إلى المباريات لن تؤثر سلبيا على الفريق كما يتخيل البعض لأن المعسكر يشارك به أكثر من 30 لاعبا يمكن الدفع بعدد منهم في مباراة وعدد آخر في مباراة اليوم التالي.

وشدد عصام شعبان على أنه لا يهتم بالنتائح في المباريات الودية لأن الغرض منها الدفع بأكبر عدد من اللاعبين لرفع لياقتهم البدنية وإكسابهم حساسية المباريات إضافة لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

وعن الصفقات الجديدة، أكد عصام شعبان أن مجلس الإدارة لا يتأخرعن دعم الفريق حسب امكانات النادي المادية وتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المتميزين يشكلون إضافة حقيقية للفريق.

وقام مسئولو الجمهورية شبين بتدعيم صفوفه بـ11 لاعبا جديدا هم أحمد موسى كابوريا لاعب إف سي زد ومحمد نجاتي ومؤمن إبراهيم من أبوقير للأسمدة وأحمد سابق وأحمد توتي من الاتصالات وأبوبكر زغلول لاعب الشمس وبدوي طيارة من الأوليمبي ومحمد عبدالمنعم مدافع دكرنس وحسن علي بشندي من بلدية المحلة ومحمد أبوالمجد من كهرباء الإسماعيلية ومصطفى محمود، حارس مرمى إف سي زد ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وحسن زكريا لاعب الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة وأخيرا محمد طلعت مهاجم إف سي زد وإبراهين عايش لاعب وسط غزل المحلة.