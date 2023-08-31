الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ريتاج ضحية جديدة تنضم لشقيقها ضحايا والدهما في مذبحة الوراق

جثة
جثة

فارقت "ريتاج.ا." إحدى الناجيات من مذبحة الوراق التي نفذها عامل حيث فتح النار على زوجته وأبنائه الخمسة الحياة متأثرة بإصابتها بعد مرور 10 أيام على الواقعة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأربعيني وزوجته بسبب خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها ابنه الأكبر.

حسب تحريات العميد عمرو حجازي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال، أطلق رب الأسرة النار على زوجته والابن ثم نالت طلقات سلاحه الناري ابنه الثاني وشقيقاته الثلاث ما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة الأم وبناتها وشقيقهم الرابع ويخضعون للعلاج.

المتهم فتح النار على أفراد أسرته بدم بارد ثم جلس بجوارهم وسط بركة من الدماء انتظارًا لوصول قوات الشرطة دون محاولة للهرب.

مذبحة 

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بدائرة قسم الوراق.

توجيهات سريعة من العميد عمرو حجازي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال لضبط المباحث الجنائية بالانتقال إلى محل البلاغ تنسيقًا مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم والمقدم أحمد السويركي وكيل الفرقة توصلت إلى أن شخصًا فتح النار على أفراد أسرته (زوجته - 5 أبناء) ما أسفر عن مقتل الابن الأكبر وإصابة زوجته وابنتها و3 أبناء آخرين.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمسرح الجريمة بقيادة العميد محمد سلامة مأمور القسم وبمشاركة الرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق ومعاونيه انتظارًا لوصول فريق من النيابة العامة للتحقيق.

وروى احد الجيران شهود العيان أن "أحمد النن" المتهم كان دائماً يتشاجر مع زوجته بسبب مشاكل أسرية بينهما، حيث تدخل الجيران كثيراً لتهدئة الأمور بينهما لكن دون جدوى، وعن يوم الحادث قال إن صوت الأعيرة النارية كان مرتفعًا بسبب هدوء الليل، وذكر أن الأهالي تفاجأوا عندما شاهدوا الأسرة بأكملها مصابة بالرصاص، بعدما فتح المتهم النيران عليهم، بعد مشاجرة استمرت لدقائق مع زوجته.

مذبحة الوراق الوراق مذبحة آسرية زوجته وأبنائه الخمسة خلافات زوجية

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