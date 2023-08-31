الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة دمياط تقرر رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، حيث سيتم رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية لعدد "55" تلميذًا لكل فصل، وكذا رفع كثافة الفصول للمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية لعدد 50 تلميذًا لكل فصل.

جاء ذلك القرار في ضوء تزايد إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات وعدم كفاية الأماكن المتاحة طبقًا للكثافة المقررة في استيعاب تحويلات التلاميذ العائدين من الخارج ومن المحافظات ومن المدارس الدولية والخاصة وتلبية لرغبات أولياء الأمور، وتيسيرًا عليهم ومراعاة للبُعد الأسري والاجتماعي.

رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس 

كما يذكر أنه وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع كثافة قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية "رسمي عربي، رسمي لغات، رسمي لغات متميز"، بالمستويين الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

حيث سيتم رفع كثافة قاعات رياض الأطفال "رسمي عربي" إلى ٥٠ طفلًا، وقاعات رياض أطفال "رسمى لغات" إلى ٥٥ طفلًا، وأيضًا قاعات رياض أطفال "رسمى متميز لغات" إلى٥٠ طفلًا.

جاء ذلك القرار لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين و تلبيةً لرغبات أولياء الأمور ومراعاة للبعد الأسرى والاجتماعي.

ووافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول مرة أخرى بالحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمعدل ثلاث درجات من مجموع ٢٣٣ إلى ٢٣٠ درجة، كما تمت الموافقة على الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات بمجموع ١٧٠ درجة في كل مدارس محافظة دمياط خلال العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

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