الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد افتتاح البابا له.. كلمات ترنيمة "سمو الرهبنة" الخاصة بفيلم "التلميذ"

البابا تواضروس والشاعر
البابا تواضروس والشاعر رمزي بشارة

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤخرًا، وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالعرض الخاص لفيلم «التلميذ»، الذي جاء من إخرج جوزيف نبيل.

كلمات الترنيمة 

وحصلت «الدستور» على كلمات ترنمية «سمو الرهبنة» الخاصة بالفيلم والتي جاءت من كلمات الشاعر رمزي بشارة، مؤلف الأشعار بالفيلم، والتي جاءت نصًا كالاتي: 

يا بَني النور قوموا املوا الليل بنور التسبيح 
قولوا هُوس ورا هُوس مجدوا اسم يسوع المسيح 
بركة وشَرِكة روحية وجهاد روحي وتسليح 
ما هو بالتسبيح إبليس مهزوم

صلوات مرفوعة بإيمان والسما تَستَجيب
صلاة صوم تدريب روحي. ترتيب مفعوله عجيب
بيجيب أفراح وسلام بيفوق العقل يجيب
عيشة ملائكية طول اليوم

طاعة وعفة وفقر إرادي تلاميذ وآباء
قلاية ودير ليه سور.. مزمور.. رُهبان أُمناء
خلوة روحية وبرية أرض بتبقى سماء
وحياة مافيهاش ربكة ولا هموم

إنجيل ترتيل قوانين تنظيم.. منهجنا عظيم 
فخورين إننا لكنيسة مجيدة مُنتَميين 
فيها بَشَر سمائيين وملايكة أرضيين
فيها الأفراح تبدأ وتدوم

تستاهل اسهرلك طول الليل اقول تسابيحي مُلَحَّنَة 
تسبحة قداس بُعد عن الناس أنا على كده طول السَّنة

قلب عن التسبيح مش غفلان
بالنور مليان 
وجبين عرقان
بيت فوق الصخر اتبنى

قلب بيسجد لله لغيرُه لاه
دايمًا سَهران
بالسَّما عَمران 
وده "سمو الرهبنة"

 

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فريق العمل

وجاءت الترنيمة من اداء المرنمة ماريان چورچ وكورال السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، ألحان يوحنا ڤيكتور، وتوزيع رفيق جمال، وقام بعزف الكلارينيت حموسو، تسجيل وميكساچ: روبيرت كمال، دچيتال ماستر: م/ أمير محروس، تصميمات ودعاية ميللر عزت، منتج فني: مايكل مراد، فوتوغرافيا چورچ أديب، اخراج جوزيف نبيل.

الشاعر رمزي بشارة الشاعر رمزي بشارة بحر الكلام الشاعر رمزي بشارة مؤلف كلمات مراحمك يا إلهي رمزي بشارة رمزي بشارة بحر الكلام

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