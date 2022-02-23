رمزي بشارة: استوحيت كلمات «مراحمك يا إلهي» من «مزمور 121» وهذا سر قوتها

نشر الشاعر رمزي بشارة مؤلف كلمات “مراحمك يا إلهي” -الترنيمة التي نالت إشادات كثيرة على فيس بوك ويوتيوب في الأيام الخمسة الماضية- عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منشورًا أشارَ فيه إلى أن سرة القوة في كلمات “مراحمك يا إلهي” هو قيامه بالاستعانة بالمزمور ١٢١ من مزامير داود النبي، كما شكر فريق العمل ناسبًا لهم الفضل في تحقيق هذا النجاح.

ولقب “بشارة” بـ “بحر الكلام”، والذي ارتبطَ بأسماء أشهر الترانيم وأكثرها انتشارًا:

وتقول كلمات الترنيمة:

مراحمك يا إلهي.. غيرِ مُحصَاة

وَكَثيرَة جِدًّا.. هِي رأفَتَك

طَمِّني وجودك قوي.. وسلامَك يا ألله

مَلا قلبي. أنا فرحان.. والفَضل لرحِمِتَك

***

عايش مرتاح البال

مِش بتكتِّفني حبال

أرفع عيني عالجِبال

ليه! ده انا عُوني مـ السموات

اللي صنعها بمقدِرَة

وِخَلَق ما يُرَى وما لا يُرَى

عينه عليَّ ساهرة

وساندني فـ الأزمات

***

مِش بتسيب رِجلي تزِل

ولا حَد لنَفسي يذِل

وِفـ قُربَك باعتَزِل

أي هموم واكتِئابات

ماباخافشي من الأيام

واقع مش بَس كلام

لا بتنعس ولا بتنام

وحارسني طول الأوقات

***

ويايا فـ خُروج ودخول

مسئول عني على طول

ده شرف.. أنا كُنت أطول!

كل ده حُب! كده كتير

كده صيف شتا شمَس قمر

الله مولايا أمر

يحميني من كل خطر

لما يحوِّلهولي خير



كما قام بنشر جدول بَيَّنَ فيه وجه الشّبَه بين كلمات المزمور وكلمات مراحمك يا إلهي، وكأنه قام بعمل “ترجمة شِعرية” للمزمور.

وقد بَدَت هذه الترنيمة وكأنها ملحمة فقد شارك بها عدد كبير من فِرَق الترانيم مثل:

كورال الأنبا إبرام للغة الإشارة، خورس آڤا باڤلي للألحان الكنسية، كورال الأطفال تي بارثينوس، خدمة فرح وافرح، مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة وكورال مارإڤرام السرياني.