الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طرح لحوم طازجة وخضر وفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ الوادي الجديد

صوره من المبادرة
صوره من المبادرة

شهدت منافذ بيع السلع الغذائية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بكل مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير كل السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بطرح خضر وفاكهة طازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الواحاتية بالمحافظة، مؤكدًا أن الأسعار تنخفض عن المتاحة بالأسواق بنسبة 50%.

فيما تتواصل أعمال طرح اللحوم الطازجة بسعر 220 جنيهًا بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز، تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل أزمة التضخم العالمية التي أثرت على جميع الدول.

وأكد الطماوي، توافر اللحوم بجميع المنافذ، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن دعم الدولة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.

وأوضح الطماوي، استمرار تلك المبادرات بصفة دائمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر في الوادي الجديد، كما سيتم تنفيذها بكل منافذ البيع بالوحدات القروية قريبًا بناءً على طلب الأهالي.  

وأضاف الطماوي، أن أسعار الخضر والفاكهة تنخفض عن الأسواق الخارجية بنسبة 50% وعلى سبيل المثال وليس الحصر، حيث تراوحت كيلو الطماطم اليوم من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، وسجل كيلو البطاطس 10 جنيهات، وسجل البصل سعر 15 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو البازنجان 10 جنيهات، فيما سجل العنب البناتي سعر 25 جنيه وكذلك العنب الأحمر بنفس سعر  العنب البناتي، وسجلت المانجو سعر من 25 جنيهًا وحتى 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأوضح الطماوي، أن المبادرة مستمرة طوال أيام الأسبوع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق للتيسير على المواطنين وعن كاهل الأسر الواحاتية.

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