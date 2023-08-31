الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": توطين الصناعة يوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل

المستشار أحمد حلمى
المستشار أحمد حلمى الشريف

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة يعمل على توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، شريطة أن يتم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار.

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حزمة قرارات لدعم المستثمرين 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: هناك حزمة من القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتعديل بعض التشريعات التي تهدف جميعها لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وسرعة البت في تراخيص التشغيل واستخراج الرخص، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.

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دعم القطاع الخاص 

وأشاد المستشار أحمد حلمي الشريف بتوجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات.

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تعزيز إمكانيات الصناعة الوطنية 

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: "دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، يستهدف تقليل الاستيراد بشكل كبير، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكاناتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكبارى، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهى الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة الوطنية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز للمستثمرين والقطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية.

المستشار أحمد حلمى الشريف نائب رئيس حزب المؤتمر توطين الصناعة توجيهات السيسي دعم القطاع الخاص

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