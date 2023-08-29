"المؤتمر" يكلف أحمد مقلد برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب

أصدر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ اليوم قرارا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفا للنائب محمد طلبة.

دورتان سابقتان

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه على جهوده خلال الدورتين السابقتين، والتي عمل خلالهما رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان.

تكليف وأمانة كبيرة

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، إن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانة كبيرة ندعو الله أن يوفقنا على حملها وتأديتها بما فيه الخير لصالح الوطن.

الجهود الحزبية فى انتخابات رئاسة الجمهورية

وفي إطار تحضيرات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، عقدت اللجنة المشكلة لإدارة الجهود الحزبية فى انتخابات رئاسة الجمهورية بالحزب برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعاً، أمس، قررت خلاله عقد وتنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات الداخلية بالحزب وذلك لوضع خطة عمل الحزب أثناء عملية انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما كلف الحزب اللجنة بالتنسيق مع جميع المستويات الهيكلية والتنظيمية للحزب بالإشراف على تلك الفعاليات وورش العمل واستلام مخرجاتها وصياغة الخطة النهائية لتحرك الحزب خلال فترة انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة في حال انعقاد دائم للعمل على متابعة خطة عمل الحزب خلال فترة انتخابات الرئاسة، وتشكيل غرفة عمليات الحزب تحت إشراف أحمد خالد وتكليفه رئيسا لها، بالإضافة إلى تدشين مبادرة "ماذا تريد من الرئيس؟" وتكليف غرفة العمليات بإدارة المبادرة.

وفي سياق آخر، أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل الماضي، لأنها تعكس المكانة الكبيرة للدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، لافتا إلى أن موقف مصر من الأزمة السودانية كان إيجابيا ومساندا لها منذ اندلاع الأحداث، حيث قدمت مصر الدعم السياسي والاقتصادي وساهمت في تسهيل الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونوه إلى أن زيارة البرهان لمصر في هذا التوقيت مرتبطة بالتطورات الجارية بالملف السوداني، سواء علي المستوي الأمني أو على المستوى العسكري، خاصة بعد النجاحات التي حققتها القوات السودانية خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في بلورة عملية سياسية مستقبلية وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السودان الشقيقة.