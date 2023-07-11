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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: الدولة ركزت على دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة المختلفة

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ركزت بشكل أساسي الفترة الماضية على دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة لتولي القيادة في الفترة المقبلة، مع إيجاد الطرق لارتفاع خزينة الدولة من الاحتياطي الأجنبي.

وأكد، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية عملت على إضافة الكثير من التعديلات الجوهرية في قانون الاستثمار، وهذه التعديلات كان يحلم بها قطاع الاستثمار السنوات الماضية، حيث سيتم تفعيل الكثير من القرارات الاستثمارية التي تشجع على الإنتاج.

مدبولي مصطفى مدبولى اكسترا نيوز دعم القطاع الخاص

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