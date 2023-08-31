الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقد اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة ببني سويف

الاختبارات
الاختبارات

أجرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم الخميس، اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف مواليد  2011/2010 بنين ومواليد 2009/2008 ) بنات للموسم الرياضي 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

150 متقدم بنين وبنات 

أوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة،أن الاختبارات تقدم لها  150 مواليد ( 2011/2010 ) بنين ، ومواليد ( 2009/2008 ) بنات ، وأجريت بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل، وتم تنفيذها تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة بقيادة الدكتور محمد الكردى، الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية.

بحضور الدكتور محمد جمال عبد المنعم، الدكتور محمد زكريا مندوبى الإدارة المركزية للاداء الرياضى، الدكتور عاطف مغاورى شعلان خبير من قبل الاتحاد المصرى للمصارعة، الدكتور سعيد فوزى خلف المدير الفنى للعبة الملاكمة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى، وحسين سيد  نظم ومعلومات الوزارة ، والكابتن إيمان حسين مدير المشروع ، ومسلم عمارة مدير ادارة شباب شرق النيل وأعضاء اللجنة القائمين على إجراء الاختبارات.

وفي سياق آخر، نفذ مركز شباب باروط التابع لإدارة شباب غرب النيل ببنى سويف، مسابقة معلومات عامة، وتهدف المسابقة لإثراء ثقافة الشباب والنشء وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة بين الشباب في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع العظيم.

برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتأكيده على وضع خطة تكثيف الأنشطة بمراكز الشباب فى الإجازة الصيفية لخدمة النشء والشباب والأعضاء، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببن سويف  ومتابعة ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب.

بني سويف شباب ورياضة المشروع القومي للموهبة البطل الأوليمبي رياضة الملاكمة

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