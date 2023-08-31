الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مش هتعدى".. سائق يطعن آخر لخلاف على أولوية المرور بالدقى

طعن
طعن

أصيب سائق في مشاجرة مع شخص آخر بجرح نافذ في البطن، ونُقل إلى مستشفى 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة في موقف ميدان الدقي بين سائق ميكروباص، وإصابة شخص.

أولوية المرور 

وانتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، إلى مكان الواقعة وتبين أنّ طرفي المشاجرة سائق 46 سنة، مصاب بجرح نافذ في البطن، ونُقل إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج، سائق 20 سنة بسبب أولوية المرور بالموقف.

واعتدى الطرف الثاني على الطرف الأول وفر هاربًا، وألقي القبض عليه بعد 3 ساعات من هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت حبس السائق المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

خناقة إمبابة 

وصرحت نيابة إمبابة الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدة طعنات نافذة خلال مشاجرة مع آخر بدائرة قسم شرطة إمبابة عقب ورود التقرير المبدئي بالصفة التشريحية للمجني عليه.

 تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل وسقوط السائق قتيلًا بعدما تلقي 5 طعنات نافذة في جسده.

فحص البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن عاطلًا أنهى حياة سائق توك توك يدعى كريم بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث، أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل. 

النيابة العامة مشاجرة أولوية المرور الدقي مستشفى 6 أكتوبر

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