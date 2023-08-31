التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بإمبابة

صرحت نيابة إمبابة الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدة طعنات نافذة خلال مشاجرة مع آخر بدائرة قسم شرطة إمبابة عقب ورود التقرير المبدئي بالصفة التشريحية للمجني عليه.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعاطل وسقوط السائق قتيل بعدما تلقي 5 طعنات نافذة في جسده.



فحص البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن عاطلا أنهى حياة سائق توك توك يدعى كريم بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث أمر بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



مصدر يكشف عقوبة القتل العمد

وأوضح مصدر أمني أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.