وفاة بجرعة مخدرات في أبو النمرس.. وحادثة تودي بمواطن في كرداسة

لقي مواطن مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في أبو النمرس.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بأبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن وفاته.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع مواطن صدمته سيارة في كرداسة

لقى مواطن مصرعه إثر حادث مرورى بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة كرداسة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى كرداسة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع ربة منزل وطفل وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بمطروح

لقيت ربة منزل وطفل مصرعهما وأصيب 4 مواطنين آخرين بإصابات متنوعة، جميعهم من أسرة واحدة من محافظة القاهرة، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم الخميس، عند الكيلو 15 شرقي مدينة مطروح، على طريق مطروح - الإسكندرية، وتم نقل الجثتين والمصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى مطروح العام.

أستقبل مستشفى مطروح العام،4 مواطنين مصابين بكدمات متفرقة بالجسم.

كما استقبل المستشفى، جثتين ، إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالكيلو 15 شرقي مدينة مرسى مطروح.

وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ اللازم نحو التصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما، وتم رفع آثار الحادث، وعادة حركة المرور على الطريق بشكل طبيعي.

وقال الدكتور وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.