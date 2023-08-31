عزبة البرج.. ريادة مصرية فى مجال بناء وتصدير السفن

وكالة شينخوا

سلَّطت وكالة "شينخوا" الصينية، الضوء على مدينة عزبة البرج في دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أنها مدينة مصرية اكتسبت شهرة عالمية في مجال بناء السفن.

عزبة البرج تتصدر صناعة السفن

وقالت الوكالة في تقريرها، إن مدينة عزبة البرج شمالي مصر، ذات أهمية حيوية، حيث يلتقي نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، كما تتصدر صناعة السفن منذ عقود.

وتابع التقرير: "بمجرد دخولك إلى منطقة الورش على طول نهر النيل، يمكن رؤية مئات من القوارب والسفن قيد الإنشاء تصطف مع عشرات العمال الذين يعملون مثل خلايا النحل".

تصدير سفن فاخرة لأوروبا

وقال أحمد الإتربي، صاحب ورشة لبناء السفن في المدينة، لوكالة أنباء "شينخوا": إنهم يصنعون اليخوت الفاخرة، مشيرًا إلى أنهم يصدرون لدول أوروبية عدة منتجاتهم.

وسلَّط الإتربي الضوء على صناعة السفن باعتبارها صناعة عريقة ومتجذرة بعمق في تاريخ مصر، حيث تبرز عزبة البرج بين مدن بناء السفن في مصر باعتبارها المحور الرئيسي.

وكشف التقرير، عن أن المدينة تضم عشرات الورش التي تعمل في بناء قوارب الصيد والسياحية بمختلف أنواعها وأحجامها، إضافة إلى سفن الشحن والنفط متوسطة الحجم، لافتًَا إلى أنها تقوم أيضًا بأعمال إصلاح وصيانة السفن.

وبالإضافة إلى بناء قوارب الصيد للصيادين المحليين، قال الإتربي، إن الورش تقوم أيضًا بتصنيع اليخوت السياحية بجميع أحجامها لتصديرها إلى دول مثل اليونان وقبرص وماليزيا والمملكة العربية السعودية والكويت وتونس والسودان والعديد من الدول الأخرى.

وأضاف: "معظم السفن المبنية هنا مصنوعة من الخشب المطلي بالألياف والفولاذ، لكن المشترين يفضلون المصنوعة من الخشب المطلي بالألياف لأنها أرخص وأسهل في الإصلاح".

مراحل تصنيع السفن

وأوضح الإتربي، أن إنشاء السفينة يتضمن سلسلة من الخطوات، يبدأ من تصميم هيكل السفينة وصناعة الإطار من الحديد أو الخشب بعد ذلك يتم بناء هيكل السفينة، ومن ثم تركيب المحرك والخزانات ثم عملية الطلاء، وتركيب المعدات الداخلية، وتركيب الأنظمة الكهربائية، وتنتهي بأعمال اختبار التشغيل.

وقال الإتربي: "عمالتنا الماهرة والخبرة التي اكتسبناها عبر التاريخ منحتنا مكانة عالمية في بناء السفن والتي أصبحت الآن تبحر في محيطات وبحار العالم".

وأشار الإتربي، إلى أن صناعة السفن تكاد تكون متاحة في جميع المدن الساحلية المصرية، "لكن عزبة البرج تنفرد بمهارات التصنيع عالية المستوى وأساليب التسويق الناجحة"، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تدر العملات الأجنبية التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الوكالة الصينية، إنه في السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة المصرية جهودًا لتطوير قدرات بناء السفن وإصلاحها، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الجديدة وجذب الاستثمار الأجنبي.