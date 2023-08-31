الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674 شاحنة و 255 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 318  شاحنة  و103 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 356 شاحنة  و152 سيارة. 

 فيما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية، القاهرة  وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن بضائع و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي أيلة، بريدج وسينا، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2280 راكبًا بموانيها.

على مدار اليوم.. 18 رحلة طيران سياحي دولي تصل مرسى علم

 

على جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم  الدولي اليوم الخميس، 18 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها منذ السبت الماضي وتستمر حتى غدٍ الجمعة.

حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسي علم الدولي، بإنهاء وتسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى فنادق إقامتهم.

وكشف جدول الوصول، عن استقبال 18 رحلة طيران بينها 7 رحلات من إيطاليا، ورحلتان داخليتان، و4 رحلات من التشيك، ورحلتان من سويسرا ورحلة من هولندا، ورحلة من أحد المطارات الألمانية. 

جدير الذكر، أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

ميناء نويبع مطار مرسى علم موانئ حركة الصادرات حركة الواردات البحر الاحمر موانئ الهيئة

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