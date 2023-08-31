التحريات: غيبوبة سكر وراء العثور علي جثة شاب فى حالة تحلل بحلوان

كشفت تحريات رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث ان غيبوبة سكر وراء وفاة شاب و العثور علي جثته في حالة تحلل داخل شقته بدائرة القسم عقب توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه من جانب خبراء الأدلة الجنائية.

حيث شهدت مدينه الشمس القديمه بحلوان حادث اليم حيث تم العثور علي جثه شاب متوفي داخل مسكنه بدائرة القسم

تحريات رجال المباحث حول الواقعة

و دلت التحريات ان المتوفي في العقد الرابع من عمره وجثته متعفنه منذ ايام مما اسفر عن صعوبه اكتشاف سبب الوفاه، فقررت النيابه تشريح الجثه لمعرفه سبب الوفاه والتصريح بالدفن وتسليم الجثه لذوويه وذلك لاجراء مراسم الدفن .

و قامت النيابه العامه بإستدعاء الشهود وبالاستماع لاقوالهم اكدوا ان الجثه لشاب يدعي "هاني شنوده" والذي يعيش بمفرده منذ انتقاله للحي وقام بتاجير شقته في العقار ، وعند خروج رائحه كريهه من شقته بدأوا بطرق الباب ليطلبوا منه التخلص من تلك الرائحه ولكن ذلك دون اي استجابه منه مما دفع الشهود لكسر الباب ليتفاجئوا بأن الرائحه تزداد ليصطدموا بجثة الجار علي الارض متعفنه دون ان يشعر به احد من اقاربه او يسال عليه موضحين انهم يعلمون انه مريض بالسكري ويتناول ادويه بصفه مستمره كل شهر ولكن حالته الصحيه في العموم جيده .

كانت البداية عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي رئيس وحده مباحث قسم شرطه حلوان ، تفيد العثورعلي جثه شاب يدعي "هاني شنوده" متوفي وفي حاله تعفن داخل شقه سكنيه .

وعلي الفور انتقلت الاجهزه الامنيه لمحل الواقعه وبفحص جثمان المتوفي تبين انه بكامل ملابسه وعدم وجود اي اثار ضرب او اصابات وتحرر محضر بالواقعه وتباشر النيابة العامه التحقيقات واستدعاء الشهود العيان لسماع اقوالهم حول الواقعه واستدعاء اسرته ايضا لمعرفه حالته الصحيه لسوالهم عن حالته الصحيه لمعرفه سبب الوفاه.