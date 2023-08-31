الكونغو الديمقراطية.. مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة

قتل 7 أشخاص في مدينة غوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة للمطالبة بالرحيل الفوري للبعثة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.

وذكرت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان أن "التقرير المؤقت يظهر إصابة عدد من الأشخاص، ومقتل 7 أخرين، من بينهم شرطي رشقه المتظاهرون بالحجارة، واعتقال 158 شخصا خلال أعمال الشغب في الاحتجاجات".

وقدم الحاكم العسكري لإقليم كيفو الشمالي، كونستانت نديما، تعازيه لأسر الضحايا وتعاطفه مع الجرحى، مؤكدا أنهم "يتلقون الرعاية الصحية بالفعل في مختلف الهياكل الصحية في البلاد".

كما أضافت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أنه "في ضوء ما ورد، تطمئن السلطة الإقليمية السكان على هدوء الوضع، وتدعوهم في الوقت نفسه إلى عدم الذعر ومزاولة أعمالهم بشكل عادي".

قتل 10 أشخاص في الأقل عندما قمع الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة نظمت بدعوة من طائفة دينية، على ما أفاد منظمون ومصادر استشفائية.

وقال مولكيا ماريغان وهو أحد مسؤولي الطائفة المنظمة للمسيرة "هاجم الجيش الكونغولي مقر إذاعتنا ومعبدنا وقتل ستة أشخاص"، وأفادت مصادر استشفائية بأن المستشفيات استقبلت 33 جريحاً توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصابتهم، فيما قال شهود ورئيس بلدية المدينة إن أفراداً من الطائفة سحلوا شرطياً.

وأضافت أنه خلال هذا الهجوم الذي شنه الجيش، ألقي القبض على زعيمهم موتوميشي بيسيموا.

وقال مولكيا ماريغان وهو أحد مسؤولي الطائفة المنظمة للمسيرة "هاجم الجيش الكونغولي مقر إذاعتنا ومعبدنا وقتل ستة أشخاص"، وأفادت مصادر استشفائية بأن المستشفيات استقبلت 33 جريحاً توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصابتهم، فيما قال شهود ورئيس بلدية المدينة إن أفراداً من الطائفة سحلوا شرطياً.

وأضافت أنه خلال هذا الهجوم الذي شنه الجيش، ألقي القبض على زعيمهم موتوميشي بيسيموا.

وقال مولكيا ماريغان وهو أحد مسؤولي الطائفة المنظمة للمسيرة "هاجم الجيش الكونغولي مقر إذاعتنا ومعبدنا وقتل ستة أشخاص"، وأفادت مصادر استشفائية بأن المستشفيات استقبلت 33 جريحاً توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصابتهم، فيما قال شهود ورئيس بلدية المدينة إن أفراداً من الطائفة سحلوا شرطياً.

وأضافت أنه خلال هذا الهجوم الذي شنه الجيش، ألقي القبض على زعيمهم موتوميشي بيسيموا.