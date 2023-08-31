الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار أمير يعقوب يكشف لـ"الشاهد" أسباب استهداف الإخوان للقضاة

المستشار أمير يعقوب
المستشار أمير يعقوب

أوضح المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، سبب استهداف جماعة الإخوان الإرهابية للقضاة، قائلًا: "إن القاضي لا يوجد ما يتحكم به إلا ضميره، حيث يضع الورق كله أمامه ويحكم بنزاهة شديدة، ويحكم بحسب ما أفصحت عنه الأوراق بتجرد شديد، يؤرق الكثيرين". 

وأضاف المستشار أمير يعقوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القاضي لا يملك السلاح، ولا يسير بالأسلحة الآلية ولا الأسلحة الخفيفة، لكنه يسير بالقلم الرصاص، هذا القلم الرصاص الذي يسطر به القاضي الحكم يتسبب في حدوث المشاكل لدى هذه الجماعات المتطرفة، وبالتالي فإن جماعة الإخوان الإرهابية تريد ألا يمارس القضاة أعمالهم من خلال ما يرتكبونه من أعمال إرهابية ضد القضاة. 

وتابع: "الإخوان تريد إرهاب القاضي لإخافته، وعندما يخاف القاضي لن يمارس عمله، أو أنه سينحاز لجانب على حساب جانب آخر". 

تفاصيل برنامج الشاهد

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار آمير يعقوب برنامج الشاهد الإرهاب الإخوان الإعلامي محمد الباز

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