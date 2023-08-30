الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بحيازة المخدرات بقصد الاتجار في عين شمس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس 3 متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كجم – مبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

حبس 3 متهمين مخدر الحشيش عين شمس القاهرة

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