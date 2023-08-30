لماذا لا تؤثر حرب الرقائق الأمريكية على ردع الطموحات العسكرية للصين؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، الضوء على حرب الرقائق الامريكية، مشيرة إلى أن حرب الرقائق الأمريكية ليست كافية لردع الطموحات العسكرية للصين.

وأَضافت الصحيفة أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المتطورة تخطئ الهدف، حيث تعمل الصناعات الدفاعية في الصين بشكل أساسي على رقائق العقدة الناضجة التي لا يزال من الممكن الوصول إليها.

وتشكل أشباه الموصلات ساحة المعركة للمنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، في 7 أكتوبر 2022، أصدرت إدارة بايدن مجموعة من ضوابط التصدير لضمان احتفاظ الولايات المتحدة "بأكبر قدر ممكن من الريادة" في هذا السباق التكنولوجي الناشئ.

تقييد تطور التكنولوجيا

ووفقاً لما أورده التقرير فقد تحاول القيود تقييد تطوير التكنولوجيا الناشئة في بكين بطريقتين. أولا، فهي تحد من قدرة الصين على الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة اللازمة لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على البيانات المكثفة، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ثانيا، تحد هذه التدابير من قدرة الصين على إنشاء هذه الرقائق المتطورة من خلال منع الصين من استخدام معدات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات المصنوعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك برنامج أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) المطلوب لتصميم أشباه الموصلات المتقدمة.

لكن المهندسين في أكبر جامعة تكنولوجية في الصين – جامعة تسينغهوا – يشيرون إلى أن ضوابط التصدير التي فرضت في 7 أكتوبر قد لا تحقق أهداف واشنطن بالكامل وأن نطاق العقوبات يجب أن يتوسع.

تكشف المحادثات مع أكثر من 60 مهندسًا في حرم جامعة تسينغهوا عن مدى انتشار الحلول المستمرة لتقييد برامج EDA والجوانب السلبية لاستهداف شرائح العقد الأكثر تقدمًا فقط، على عكس ما يسمى برقائق "العقدة الناضجة" التي توفر كثافة أقل من قوة المعالجة لـ نظرا للحجم المادي.

وأشار العديد من الطلاب في كلية الدوائر المتكاملة في تسينغهوا (“كلية الرقائق” التي أنشئت في عام 2020 لتعزيز أفضل المواهب في مجال أشباه الموصلات في الصين) إلى أنهم قادرون على التحايل بسهولة على قيود أكاديمية الإمارات للغوص. وعلى الرغم من العقوبات، يستخدم الطلاب شركتي Cadence وSynopsys - وهما من أشهر مقدمي خدمات EDA في الولايات المتحدة - من خلال قنوات خلفية أو تراخيص خاصة.

ثم يرسلون بعد ذلك الرقائق المتقدمة التي يصممونها باستخدام برنامج EDA إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) لتصنيعها، وهو ما يحقق العملية برمتها التي تهدف واشنطن إلى تقييدها.

وفي حين أصدرت الشركات الصينية برامج EDA الخاصة بها، فإن معظم الطلاب لا يزالون يعتمدون على التكنولوجيا الأمريكية. وأوضح أحد الطلاب أن "الأمر مخصص" وأنه "لا يمكننا البدء في استخدام برامج جديدة فحسب، بل إن العملية برمتها مرتبطة ببعضها البعض. لا أحد يرغب في استخدامه."