حرب الرقائق.. الصين تحقق اختراقًا علميًا فى صناعة الحواسب

تسعى الصين خلال هذه الفترة إلى تحقيق اختراق علمي في صناعة الحواسب وتخطى العراقيل الأمريكية، في ظل تصاعد التوترات الامريكية الصينية.

وبحسب صحيفة آسيا تايمز، فقد تصنع الصين ثلاجات الكمبيوتر الكمومية الخاصة بها، بهدف إنتاج ثلاجات التخفيف الأصلية إلى كسر اعتماد الصين منذ وقت طويل على الموردين الأجانب.

وأضافت: ستقوم الصين بإنتاج ثلاجات التخفيف الخاصة بها لتبريد الرقائق فائقة التوصيل في أجهزة الكمبيوتر الكمومية ، بهدف تقليل اعتمادها على الأجهزة المبردة الأجنبية.

في وقت سابق من هذا العام ، قام اثنان من علماء الفيزياء في جامعة آنهوي بتطوير ثلاجة مخففة يمكنها إنشاء والحفاظ على بيئة صفرية مطلقة عند 8.5 ملي كلفن (mK) ، بما يلبي المعايير الدولية التي حققتها الشركات الغربية.

يقول العالمان هما شان لي، الأستاذ في معاهد العلوم الفيزيائية وتكنولوجيا المعلومات بجامعة أنهوي ، ووانغ شاوليانغ مهندس التبريد في نفس الجامعة، إنهما حصلاعلى تمويل أولي من مجموعة Hefei Technology and Innovation Group المملوكة للدولة لبدء مشروع يهدف إلى تسويق ثلاجتهما من قاعدة في Hefei High Technology Development Zone. قالوا إنه إذا نجح المشروع، فلن تضطر الصين بعد الآن إلى استيراد ثلاجات تخفيف من الخارج.

وحاليًا، يشمل موردي ثلاجات التخفيف الرئيسية شركة Oxford Instruments في المملكة المتحدة و BlueFors الفنلندية و Lake Shore Cryotronics في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت شركة IBM ، التي تشغل أسرع كمبيوتر كمي في العالم والمعروف باسم Osprey ، مشروع الثلاجة الفائقة الذي أطلق عليه اسم Goldeneye، لبناء أكبر ثلاجة تخفيف في العالم لتبريد تجارب الحوسبة الكمية.

قال وانج ، وهو أيضًا رئيس مجموعة Hefei Zhileng Low Temperature Technology Group ، إن شركته ستتلقى الشريحة الأولى من التمويل الأولي من مجموعة Hefei Technology and Innovation Group لبدء تسويق ثلاجة التخفيف الخاصة بها.

واضاف إن شركته اختارت الانتقال إلى منطقة Hefei High-Technology Development Zone حيث شكلت العديد من شركات الكم الأخرى نظامًا بيئيًا في المنطقة. ولم يكشف عن جدول زمني لتطوير الشركة ، لكنه قال إن شركته تستهدف أن تصبح أكبر مورد للثلاجات المخففة في الصين.

التكنولوجيا المبردة

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من أجهزة الكمبيوتر الكمومية، القائمة على الإلكترون (فائقة التوصيل) والقائمة على الذرة (الذرة الباردة أو الأيونات المحاصرة) والفوتون.

وتعد أجهزة الكمبيوتر الكمومية فائقة التوصيل أكثر شيوعًا من الجهازين الآخرين ، لكنها لا تعمل إلا عند درجات حرارة صفرية مطلقة ، من الناحية المثالية أقل من 10 مليون كلفن.

ويمكن تحقيق درجة حرارة منخفضة للغاية من خلال ثلاجة تخفيف الهيليوم ، والتي تولد طاقة تبريد عن طريق خلط نظائر الهليوم 3 والهيليوم 4. تم تصنيع أول ثلاجة تخفيف في المختبر بجامعة لايدن في هولندا في عام 1964 ، ووصلت إلى 0.22 كلفن.