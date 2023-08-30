إدانات أمريكية وألمانية للانقلاب فى الجابون

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الانقلاب في الجابون رغم الانتقادات المشروعة بشأن نزاهة الانتخابات، بحسب قناة “العربية” .

في السياق نفسه، أعلنت ألمانيا عن إدانتها الانقلاب في الجابون، معبرة عن دعم المخاوف المشروعة بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية الماضية.

وفي وقت سابق، علق البيت الأبيض على الأزمة السياسية في الجابون، قائلًا: "نتابع عن كثب محاولة الانقلاب في الجابون، وندعم الشعب الجابوني وقلقون بشأن الأوضاع هناك".

انقلابيو الجابون يؤكدون على استعادة مؤسسات الدولة

من جانبهم، أكد انقلابيو الجابون، منذ قليل، أن الجنرال بريس أوليجي نجيما سيعمل على استعادة مؤسسات الدولة ويؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والاقتصاد.

وأعلن المجلس العسكري في الجابون، اليوم الأربعاء، تعيين قائد الحرس الجمهوري الجنرال نجيما زعيماً للمرحلة الانتقالية.

وقال “نجيما” لصحيفة لوموند الفرنسية، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس المعزول علي بونجو أونديمبا، أحيل إلى التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن جابوني عادي مثل أي شخص آخر". وأضاف: "لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتهك الدستور، لذلك قرر الجيش تولي مسئولياته".

وأعلن عسكريون، اليوم، عن "إنهاء النظام القائم" في الجابون ووضع الرئيس المنتهية ولايته علي بونجو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرّست فوز بونغو بولاية ثالثة.

كما أعلن قادة الانقلاب في الجابون عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز".

فيما دعت الصين لضمان أمن رئيس الجابون علي بونجو، بعد إعلان ضباط كبار بالجيش عن إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات في البلاد، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

