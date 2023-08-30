متخصص لـ"القاهرة الإخبارية": ما حدث فى الجابون ثورة على الهيمنة الفرنسية بإفريقيا

كشف عادل الفكي، المتخصص في الشأن الإفريقي، عن آخر تطورات الأوضاع في الجابون، وتأثير ذلك على الأوضاع والمصالح الاقتصادية.

وقال المتخصص في الشأن الإفريقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إنه مع تكرار الانقلابات في القارة الإفريقية يكون هناك قلق على المصالح الغربية هناك.

وأضاف أن الجابون تنتظر عقوبات غربية من الحلفاء في أوروبا، موضحًا أن ما حدث في الجابون ثورة على الهيمنة الفرنسية في أفريقيا

وأشار إلى أن انقلاب الجابون هو سيناريو مكرر لانقلاب النيجر من خلال قيام قائد الحرس الجمهورى بالانقلاب على الرئيس الشرعى على بونجو وإلغاء الانتخابات إلى جانب الإعلان عن حل المؤسسات الحكومية بهدف ضمان الولاء له.