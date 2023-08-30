مراسل القاهرة الإخبارية: أوروبا تفكر فى فرض عقوبات على المجلس العسكرى بالجابون

قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن أوروبا تدرس فرض تقييد على المجلس العسكري في الجابون بعد انقلابهم على الرئيس علي بونجو.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنهم يدرسون فرض عقوبات عليهم لاستعادة البلاد، وقد تكون تدريجية بمعنى أن تدرج العقوبات دون أسماء، ثم يتم تسميتهم.

وأكد عطا الله أن هذه العقوبات تتضمن منعًا من السفر وتجميد الأرصدة، ومنع الشركات الأجنبية من تقديم المساعدات، ولكن هذه العقوبات لن تقدم أو تؤخر مع الأشخاص في الجابون، لأنهم لا يمتلكون أرصدة، ولا يريدون السفر للاتحاد الأوروبي.

وتابع، أن الأوربيين لا يعرفون كيف يمكنهم التصرف دون ترك الساحة لغيرهم ليلعب فيها، كما أن هناك تخوفًا من زيادة أعداد المهاجرين لأوروبا، وما يزيد من الإحباط الأوروبي ما حدث من موجة انقلابات متعاقبة في إفريقيا.

إيطاليا تتهم السياسات الاستعمارية الفرنسية بأنها سبب فى تدفق المهاجرين

وتابع، أن إيطاليا تتهم السياسات الاستعمارية الفرنسية بأنها سبب في تدفق المهاجرين ويوجد نوع من الشماتة في الدور الفرنسي، مؤكدًا أن الهيبة الأوروبية تتراجع والتهديدات الأمنية على الأبواب وهم لا يعرفون كيف يتصرفون معها.