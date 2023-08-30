"البحوث الفلكية": القمر العملاق ليس له علاقة بغضب ربنا

قال جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية، إن القمر الأزرق ظهر بداية من الليلة للعين المجردة ويستمر حتى بعد الغد، مؤكدًا أنه يمكن مشاهدته بعد غروب الشمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن القمر العملاق، يظهر للعين المجردة كاملًا ولكن بالتليسكوب نرى عدم اكتماله وغدًا يتم الاكتمال.

أهمية هذه الظاهرة

وأكد أن هذه الظاهرة نستفيد منها في تدقيق الحساب الفلكي، موضحا أنها ليس لها علاقة بغضب ربنا أو علامات الساعة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة دائمة وليست نادرة كما يقال ومن شهرين ظهر القمر العملاق وسيظهر الشهر القادم ليكون أربعة أشهر متتالية لأن القمر طور الحضيض وهي المسافة القريبة من الأرض.