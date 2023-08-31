أبرزها الوداد الرياضى.. جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023
يهتم محبو الرياضية بمتابعة مباريات كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ولا تتوقف متابعة مباريات كرة القدم على الدوريات المحلية فقط، وإنما يهتمون بمتابعة مباريات الدوريات الأجنبية وخاصة الأوربية، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023
مباراة الوداد الرياضي
يواجه الوداد الرياضي فريق اتحاد الفتح الرياضي الساعة 11 ونصف مساءً، ودخل فريق الوداد الرياضي، في تجمع تدريبي مغلق بمدينة الجديدة، تأهبا لمواجهة الفتح الرياضي، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية "إنوي".
وخاض الوداد حصتين تدريبيتين بمعسكر الجديدة، قبل العودة إلى مدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجه الوداد في أولى مبارياته خلال الموسم الجديد، ضيفه الفتح الرياضي، اليوم الخميس، على أرضية ملعب محمد الخامس، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف مساء.
وفاز الوداد على فريق الهلال السوداني بهدف دون رد، على أرضية مركب محمد بنجلون.
مباريات الدوريات الأوروبية
- سبارتا براج يواجه دينامو زغرب – 8 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- تشوكارريتشكي يواجه أولمبياكوس – 9 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- أياكس الهولندي يواجه لودوجوريتس رازجراد – 9 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- تفينتي الهولندي يواجه فنربخشة التركي – 8 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- بشكتاش يواجه دينامو كييف – 9 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- فيورنتينا يواجه رابيد فيينا – 9 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- ريجيكا الكرواتي يواجه ليل – 9 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- آينتراخت فرانكفورت يواجه ليفسكي صوفيا – 9 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- كلوب بروج يواجه أوساسونا – 9.30 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports
- أستون فيلا يواجه هيبرنيان الأسكتلندي – 10 مساء يذاع عبر قنوات beIN Sports