أبرزها الوداد الرياضى.. جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023

يهتم محبو الرياضية بمتابعة مباريات كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ولا تتوقف متابعة مباريات كرة القدم على الدوريات المحلية فقط، وإنما يهتمون بمتابعة مباريات الدوريات الأجنبية وخاصة الأوربية، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 31-8-2023

مباراة الوداد الرياضي

يواجه الوداد الرياضي فريق اتحاد الفتح الرياضي الساعة 11 ونصف مساءً، ودخل فريق الوداد الرياضي، في تجمع تدريبي مغلق بمدينة الجديدة، تأهبا لمواجهة الفتح الرياضي، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية "إنوي".

وخاض الوداد حصتين تدريبيتين بمعسكر الجديدة، قبل العودة إلى مدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمواجه الوداد في أولى مبارياته خلال الموسم الجديد، ضيفه الفتح الرياضي، اليوم الخميس، على أرضية ملعب محمد الخامس، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف مساء.

وفاز الوداد على فريق الهلال السوداني بهدف دون رد، على أرضية مركب محمد بنجلون.

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