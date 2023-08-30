مصادر بالمالية: انتهاء الخلاف مع جهاز تنمية التجارة الداخلية حول ضريبة الدخل

كشفت مصادر بوزارة المالية لـ “الدستور”عما أسماه بالدور الوطنى لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين حيث ابدى عبر خطاب ارسل للمالية استعداد الجهاز احتساب ضرائب دخل على مجمل الربح المقدر هذا العام بقيمه 49.5 مليون جنيه، رغم كون الجهاز معفي من ضرائب الدخل على الأرباح الناتجة عن أنشطته، فيما عدا أنشطة المضاربة وفقًا للفتوى الصادرة عن الجميعة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأكدت المصادر أنه تم عقد عدة اجتماعات عالية المستوى بين مسؤالي وزارت المالية والتخطيط والتموين، وأن هذا الحل جاء في ضوء دراسه وزارتى التموين والماليه لهذا الاجراء داخل اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان عند مناقشة إعداد واعتماد الموزانة العامة للدولة للعام المالى الحالى واستعراض المتغيرات الاقتصادية العالمية فى ضوء النتائج الكارثية للحرب الروسية الاكروانية وطلب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان توصل الوزرات الثلاث لحل قانوني نهائي وهو ما تم بالفعل بين وزارة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخليه بموافقة التزام جهازالتجارة الداخلية بسداد ضريبة على الدخل.