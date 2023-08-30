الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر بالمالية: انتهاء الخلاف مع جهاز تنمية التجارة الداخلية حول ضريبة الدخل

دكتور محمد معيط
دكتور محمد معيط

كشفت مصادر بوزارة المالية لـ “الدستور”عما أسماه بالدور الوطنى لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين حيث ابدى عبر خطاب ارسل للمالية استعداد الجهاز احتساب ضرائب دخل على مجمل الربح المقدر هذا العام بقيمه 49.5 مليون جنيه، رغم كون الجهاز معفي من ضرائب الدخل على الأرباح الناتجة عن أنشطته، فيما عدا أنشطة المضاربة وفقًا للفتوى الصادرة عن الجميعة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأكدت المصادر أنه تم عقد عدة اجتماعات عالية المستوى بين مسؤالي وزارت المالية والتخطيط والتموين، وأن هذا الحل جاء في ضوء دراسه وزارتى التموين والماليه لهذا الاجراء داخل اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان عند مناقشة إعداد واعتماد الموزانة العامة للدولة للعام المالى الحالى واستعراض المتغيرات الاقتصادية العالمية فى ضوء النتائج الكارثية للحرب الروسية الاكروانية وطلب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان توصل الوزرات الثلاث  لحل قانوني نهائي وهو ما تم بالفعل بين وزارة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخليه بموافقة التزام جهازالتجارة الداخلية بسداد ضريبة على الدخل.

خطة وزارة المالية جهاز تنميه التجاره الداخليه ا وزارة التموين ضريبه على الدخل الجميعة العموميه لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدوله تعديلات على الموازنه العامه للدوله 2024

الأكثر قراءة

محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

أستاذ قانون: الانضمام لـ بريكس خطوة تاريخية تدعم قوة مصر الإقليمية والدولية

اتحاد جدة يستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترلينى لضم محمد صلاح

كان يعول أسرته.. تفاصيل مقتل سائق "توك توك" على يد جاره فى إمبابة

رئيس "صناعة الدواجن" يكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ

"المفهوم الخاطئ للجهاد وطرق مواجهته".. لقاء توعوى لخريجى الأزهر بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)