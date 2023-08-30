أنسو فاتي يرفض إشبيلية ويختار توتنهام الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية، أن أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني، قرر الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير قد أكدت أن فاتي قرر مغادرة برشلونة، في ظل اهتمام تشيلسي، توتنهام هوتسبير الإنجليزيين، وإشبيلية الإسباني، في التعاقد معه.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن بوري والد لاعب برشلونة، أراد رؤيته يلعب في إشبيلية على سبيل الإعارة، لكن اللاعب اختار الانتقال للدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن فاتي اختار وجهته بالفعل، وهي توتنهام هوتسبير، حيث يتبقى الاتفاق بين الناديين، قبل يومين من نهاية الميركاتو الصيفي، حيث يحاول وكيله خورخي مينديز تسريع الاتصالات بين الناديين.

وأشارت الصحيفة أن فاتي أخبر إشبيلية برفضه فكرة اللعب معهم، وأنه سيلعب لـ توتنهام هذا الموسم.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين يرغبان في الحصول على خدمات أنسو فاتي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الناديين يريدان التعاقد مع أنسو فاتي إما على سبيل الإعارة أو من خلال انتقال نهائي.

بينما يُفضل نادي برشلونة السماح برحيل أنسو فاتي على سبيل الإعارة، خاصة أن الإدارة ترى أن اللاعب يُعد مُستقبلًا للفريق.

من جانبها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أنسو فاتي أصبح مستعدًا لدراسة العروض المُقدمة له، وقد يوافق على الرحيل في النهاية، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

نوّهت التقارير الصحفية، أنه في حال رحيل أنسو فاتي، فإن برشلونة قد يستغل الأمر لتمويل صفقة البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى قلعة "كامب نو" أيضًا.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن كلًا من أنسو فاتي وجواو فيليكس يمثلهما وكيل واحد، خورخي مينديز، لذلك يعمل البرتغالي على إيجاد حل لوضعية كليهما بأسرع وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ20 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027.