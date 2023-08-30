"القاهرة الإخبارية": تجنيد آلاف الأشخاص بالقوة لممارسة الاحتيال الإلكترونى

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" خطورة الاحتيال الإلكتروني، حيث تجند الجماعات الإرهابية عناصرها لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن هناك مخاوف متزايدة جراء استغلال الجماعات الإرهابية للتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إرهابية وتجنيد مزيد من العناصر، الأمر الذي بات يشكل تحديًا للمجتمع الدولي لوضع أطر وضوابط لتحجيم هذا الخطر.

وبحسب تقرير صادر للأمم المتحدة أمس الثلاثاء فإن هناك آلاف الأشخاص الذين يتم تجنيدهم قسرًا لتنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات احتيال عبر الإنترنت، وبحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فإن الأشخاص الذين يتم إجبارهم على ممارسة عمليات الاحتيال الإلكتروني يتعرضون لأقصى درجات التعذيب.

الذكاء الاصطناعي قادر على تدمير البشرية من 5 إلى 10 سنوات

كما كشف استطلاع رأي أخير صدر في يوليو الماضي عن أن هناك نحو 42% من الرؤساء التنفيذيين في جامعة أمريكية يرون أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تدمير البشرية من 5 إلى 10 سنوات، وفي المقابل يرى مراقبون أن الذكاء الاصطناعي يعد فرصة يجب استثمارها في تطوير نواحي الحياة.