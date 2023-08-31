«مش نهاية الكون».. طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يتحدثون لـ«الدستور»

لحظات من الحزن والإحباط وخيبة الأمل تلك بعضًا من المشاعر التي يواجهها طلاب الثانوية العامة الذين رسبوا في بعض المواد، واضطروا للدخول إلى اختبارات الدور الثان بها فور سماعهم عن النتيجة والتي لم يتخلص بعضهم من أثارها حتى الأن، في وقت ينتظرون فيه إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة هذه الاختبارات.

فاطمة أحمد، طالبة ثانوية عامة رسبت في مادة التاريخ، قالت لـ "الدستور": “كانت لحظة معرفة النتيجة من أصعب لحظات حياتي، حسّيت إن الدنيا وقفت”، وأكدت أنها دخلت في حالة بكاء وانهيار شديدين خاصة أنها تحب مادة التاريخ، ولم تكن تتوقع الرسوب فيها.

وأكملت: والدتي هي من احتوتها، وأعادت لي الأمل مرة أخرى بكلمات من نوع الأمر لم ينته بعد.

"ماما كانت هي أكبر داعم ليا"، تقولها مشيرة إلى أنها بالفعل استطاعت أن تستجمع قواها للمذاكرة مرة ثانية ولأداء امتحان الدور الثان وقبول النظرة المجتمعية التي يلقيها البعض على طالب الدور الثان بكل ثقة وإيمان أنها ستصبح أفضل.

نهى أحمد، طالبة مرت بتجربة الرسوب وخوض امتحانات الدور الثان، وأوضحت أن النظرة المجتمعية للطالب الذي يرسب في إحدى المواد تحزنه وتحزن ذويه مشيرة إلى أن البعض ينظر إليه على أنه طالب فاشل.

وأكدت “نهى” أنه على الأسر دعم أبنائهم، فالرسوب ليس نهاية العالم.

وعلقت نهال أحمد ولي أمر إحدى طالبات الدور الثان: "دور الأسرة كبير في احتواء أبنائهم طوال أيام العام الدراسي كما هو الحال طوال الوقت مشيرة إلى أن دعم الأسرة لأبنائها ينتج عنه خروج جيل أكثر قوة على مواجهة الحياة ومشكلاتها فيما بعد.

وتوضح “نهال” أن الدعم النفسي الذي تقدمه الأسرة إلى أبنائها يمكنه أن يقلل من محاولات الانتحار التي تحدث كثيرًا عقب الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، والاكتئاب وغيرها من مظاهر الانهيار التي تنتاب الطالب الذي لم يحالفه النجاح من أول مرة.

وأدى أمس طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم أداء امتحان الدور الثانى في مادة "الأحياء"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)"، كذلك يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى مادة "الفلسفة والمنطق".

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين أيضاًا امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية.

وتعتمد نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2022/2023 مطلع الأسبوع وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بوابة مركز المعلومات وهذا سيكون على الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/

جدير بالذكر أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، ويسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة؛ بسبب عذر قانوني أو مرضى

الموضوعات المتعلقة: