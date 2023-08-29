الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل استلام ملفات الطلاب الراغبين في التقدم لفصول وحدة خدمات "المدرسة السعيدية"

الطلاب
الطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومجمع مدارس السعيدية، أن المدرسة تبدأ غدا الأربعاء فى استلام ملفات الطلاب الراغبين في التقدم لفصول وحدة خدمات المدرسة السعيدية للعام الدراسى 2024/2023، الحاصلين على شهادة الإعدادية من مدارس إدارة جنوب الجيزة فقط.


وقالت إن ذلك سوف يتم من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بمبنى ناصر أرضي،
على أن يكون موعد غدا لطلاب المرحلة الأولى من التقدم الحاصلين على مجموع ٢١٩.٥ درجة فقط حتى ٢٠٠ درجة فقط.
 

وأعلنت المديرية عن الأوراق المطلوبة كالتالي: 
اصل استمارة النجاح من المدرسة الإعدادية وعدد ٢ صورة 
أصل بيان النجاح مستخرج من الإدارة  وعدد ٢ صورة منه 
أصل التقدم الإلكتروني وعدد ٢ صورة منه 
أصل إيصال المصاريف وعدد ٢ صورة منه 
اصل شهادة ميلاد الطالب الالكترونية  وعدد ٢ صورة منه 
الاطلاع على بطاقة ولى الامر وعدد ٢ صورة منها 

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 وكان تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية اليوم الختامي لامتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسي 2022/2023. 


بلغ إجمالى المتقدمين اليوم فى مادة الفلسفة  للشعبة الأدبية 652 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 96 كما بلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الأحياء للشعبة العلمي علوم 873 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 95 و بلغ إجمالى المتقدمين فى مادة الإستاتيكا  للشعبة العملي رياضة 1469 طالبا وطالبة بنسبة حضور % 96، بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة فى عدد 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.
 

,موازنة التعليم ‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم الخدمات فصول الخدمات للصف الأول الثانوي الثانوية العامة

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