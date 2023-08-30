تقارير سعودية: بنزيما يقترب من اللحاق بكلاسيكو اتحاد جدة والهلال

كشفت تقارير سعودية، عن موقف النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، جناح اتحاد جدة، من اللحاق بمواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، في كلاسيكو جدة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "SSC السعودية"، بنزيما أصبح قريبا من اللحاق بالكلاسيكو، لاسيما ان إصابة اللاعب بسيطة للغاية، وبالتالي لن تعوقه عن المشاركة في المباراة.

وأضافت الشبكة، أن مسالة تواجد اللاعب من عدمه في قائمة المباراة، هو أمر يخص الجهاز الفني فقط، فهو صاحب الحق الوحيد في إشراكه سواء بالتشكيل الأساسي أو جلوسه على مقاعد البدلاء.

وتعرض النجم الفرنسي الدولي، للإصابة في مباراة فريقه اتحاد جدة أمام الوحدة، الاثنين الماضي، في العضلة الضامة في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق، وخرج على إثرها متأثرًا بالإصابة، ودخل بدلًا منه زميله البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

وأقيمت المباراة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين، حيث انتهت بفوز النمور بنتيجة (3/0).

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال بدوري روشن للمحترفين

ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نظيره الهلال السعودي، في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بدوري روشن للمحترفين.

الأهلي يقسم مع الاتحاد صدارة دوري روشن للمحترفين

ويتقاسم فريق اتحاد جدة قمة الدوري السعودي بالتساوي مع نظيره أهلي جدة، برصيد 12 نقطة لكل منهما، حيث استطاع الفريقين تحقيق الفوز على مدار الجولات الأربعة الماضية، إلا أن فارق الأهداف يمنح النمور اعتلاء صدارة ترتيب دوري روشن.

مواعيد منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن للمحترفين

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غدا الجمعة وتستمر حتى السبت المقبل، حيث تقام على مدار يومين متتاليين.

الجمعة 1/9/2023

السادسة مساء.. الطائي & أبها.. ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

السادسة مساء.. الفيحاء & الرائد.. ستاد مدينة المجمعة الرياضية.

التاسعة ليلا.. الاتحاد & الهلال.. ستاد الأمير عبدالله الفيصل.

التاسعة مساء.. الرياض & الأخدود.. ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

السبت 2/9/2023

التاسعة ليلا.. الاتفاق & ضمك.. ستاد الأمير محمد بن فهد.

التاسعة ليلا.. الشباب & الخليج.. ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

التاسعة ليلا.. التعاون & الوحدة .. ملعب نادي التعاون الجديد.

التاسعة ليلا.. الفتح & أهلي جدة.. ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضي.

التاسعة ليلا.. الحزم & النصر.. ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضي.