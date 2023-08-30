رئيس العراق لمبعوث أردوغان: سنقدم مقترحاتنا لمواجهة الأزمة المائية

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، أن العراق سيقدم مقترحات لمواجهة الأزمة المائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس العراقي، في بيان، أن عبداللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد المبعوث الخاص الدائم لرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق لشئون المياه فيصل إير أوغلو، يرافقه وفد رفيع المستوى من الخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية.

وأضاف البيان أنه في مستهل اللقاء، الذي حضره وزيرا الموارد المائية عون ذياب عبدالله، والبيئة نزار ئاميدي، نقل فيصل إير أوغلو تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئيس العراق، الذي حمّله بالمقابل تحياته وتقديره إلى الرئيس أردوغان.

وأكد رشيد أن العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية، وأن المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية أو مستحيلة الحل وتحتاج إلى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين والعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى "أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها سيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه، والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الخصوص وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية

وأكد أهمية تزويد العراق بالخطة التشغيلية وبيان الحد الأدنى من إطلاقات المياه التي تصل إلى حوضي دجلة والفرات، موضحًا ضرورة تبادل الملاحظات الفنية بين الجانبين لغرض الاتفاق على تفاهم نهائي مشترك.

ونوه بأن الحكومة العراقية تعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز وتطوير وتحسين الإدارة المائية في عموم البلاد، مبينًا أن العالم أجمع، وخصوصًا منطقة الشرق الأوسط تواجه أزمة مائية نتيجة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها الخطيرة المتمثلة بالجفاف والتصحر.

وأردف أن العراق يعاني من مشاكل حادة في هذا الخصوص، فضلًا عن النقص الكبير في الأمطار والثلوج، والتي أثّرت على مناحي الحياة والزراعة، موضحًا أن "منابع الأنهار والروافد الداخلة إليه جميعها تأتي من دول الجوار".

وتابع أن العراق بصدد تقديم مجموعة مقترحات إلى الجانب التركي بخصوص مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ فيما يخص الحصص المائية.

المبعوث الخاص للرئيس التركي

من جهته، قال أوغلو إن بلاده تتطلع إلى التعاون الجدي المثمر في ملف المياه للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم المصالح العليا للبلدين الجارين.

وأكد تركيز أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه، كما قدم المبعوث الخاص للرئيس التركي تقريرًا مفصلًا للأعمال والمشاريع التي يمكن للجانب التركي القيام بها في مجال التعاون مع العراق في موضوع مواجهة أزمة المياه والتصحر وتطوير الإدارة المائية وطرق الري.