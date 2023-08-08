60 % نسبة هدر.. أزمة شح المياه في العراق

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان: " 60 % نسبة هدر المياه.. أزمة شح المياه في العراق".

وأوضح التقرير، أن العراق يواجه أزمة شح المياه للسنة الرابعة على التوالي.

أزمة شح المياه في العراق: