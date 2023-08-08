الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

60 % نسبة هدر.. أزمة شح المياه في العراق

شح المياه
شح المياه

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان: " 60 % نسبة هدر المياه.. أزمة شح المياه في العراق". 

وأوضح التقرير، أن العراق يواجه أزمة شح المياه للسنة الرابعة على التوالي.

أزمة شح المياه في العراق: 

  • العراق يوفر 70% من إيراداته المائية خارج الحدود
  • 60% نسبة هدر المياه في العراق.
  • انخفاض مساحة الموارد المائية العراقية بنحو 49%.
  • 70% نسبة التصحر من أراضي العراق بسبب نقص الإمدادات المائية.
  • نقص انتاج المحاصيل الزراعية.
  • نزوح 62 ألف شخص في جميع أنحاء العراق بسبب الجفاف.

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