60 % نسبة هدر.. أزمة شح المياه في العراق
عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير بعنوان: " 60 % نسبة هدر المياه.. أزمة شح المياه في العراق".
وأوضح التقرير، أن العراق يواجه أزمة شح المياه للسنة الرابعة على التوالي.
أزمة شح المياه في العراق:
- العراق يوفر 70% من إيراداته المائية خارج الحدود
- 60% نسبة هدر المياه في العراق.
- انخفاض مساحة الموارد المائية العراقية بنحو 49%.
- 70% نسبة التصحر من أراضي العراق بسبب نقص الإمدادات المائية.
- نقص انتاج المحاصيل الزراعية.
- نزوح 62 ألف شخص في جميع أنحاء العراق بسبب الجفاف.