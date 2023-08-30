مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف القائمة القصيرة لدورته الثامنة

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة "مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبرى"، والذي تقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم.

وخضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم اختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة، 81 للعروض الكبرى، و31 للمونودراما، و40 لمسرح الشارع.

عروض القائمة القصيرة

ضمت القائمة القصيرة للعروض الكبري 81 عرضًا، منهم: عرض "Hot Clown Sex" من أمريكا، وعرض "Uturunca" من الأرجنتين، وعرض "Pulgarcita#NiUnaMenos" من الأرجنتين، وعرض "Vay-Vay" من أرمانيا، وعرض "Disappearing" من بلغاريا، وعرض "Niko Nikoladze" من چورجيا، وعرض "APN".