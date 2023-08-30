ابنة الراحل عادل خيري: والدي تربى في عائلة فنية.. وأصحاب جدي سيد درويش والريحاني

قالت عطية خيري، ابنة الفنان الراحل عادل خيري، إن فناني مسرح الريحاني كانوا أسرة ويعرفون بعضهم جيدا، ولم ينفصلوا وكانوا عصبة من الفنانين والشخصيات العبقرية، مشيرة إلى أن أصدقاء والدها وأقرب الفنانين له هما حسن يوسف ومحمد عوض.

بديع خيري من أعمدة الفن في مصر

وأضافت خيري، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أن جدها بديع خيري من أعمدة الفن في مصر في الثلاثينيات والأربعينيات، وكان زميل لسيد درويش والريحاني.

ولفتت إلى أن والدها تربى في عائلة فنية وهذا ليس من فراغ، فكان نجيب الريحاني بمثابة عمه، مؤكدة أن جدها ونجيب الريحاني لم يفترقوا.

وأوضحت ابنة الفنان الراحل عادل خيري، أن والدها مارس التمثيل في المدرسة والكلية، لكنه كان يفضل الإخراج، مشيرة إلى أن قصة حب والدها ووالدتها بدأت في الجامعة، وقاموا بالتمثيل معًا في فيلم "حسن ومرقص وكوهين".