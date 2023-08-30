تعرف على حظ الأبراج الفلكية خلال الربع الأخير من 2023

يتساءل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم وحظهم خلال الربع الأخير المتبقي من عام 2023، خاصة بعد ظهور القمر بأشكال عدة وحركات الكواكب والنجوم المختلفة التي غيرت شكل الطريقة الفلكية.

كما أن الحظ صديق لكنه متقلب، لكن معرفة الأبراج الأكثر حظًا لعام 2023 والأقل حظا في الربع الأخير من السنة يمكن أن يساعد مواليد الأبراج الفلكية المختلفة في معرفة ما إذا كانت الأمور ستسير في طريقها الصحيح معهم أم لا و ما إذا كان يجب عليهم الاستعداد لمواجهة اشياء غير المتوقعة.

فيما يلي ترتيب الابراج الفلكية الأكثر حظا إلى الأقل حظا في الربع الأخير من عام 2023:

برج القوس:

وفقًا لموقع “metro ” يبدو أن مواليد برج القوس بطريقة أو بأخرى يبدون دائمًا وكأنهم يهبطون من السماء، سيكونوا خلال الأربع أشهر الأخيرة من هذا العام على سفر دائم وسيحققوا الكثير من أحلامهم وسيتزوج البعض منهم وسيتخلوا عن الحذر الذي لازمهم في فترات كثيرة خلال العام.

برج الميزان:

بفضل فضل كوكب الزهرة - الذي غالبًا ما يُعتبر الكوكب الأكثر تميمة للسعادة الجسدية والزوجية، سيكون حتى نهاية العام ملازم لكوكب الميزان على نفس الخط وهو ما يجعل مواليده من أكثر الناس حظا خلال الفترة المتبقية من العام، ويساعدهم على الخروج من اي تحديات ويسخر لهم أشياء كثيرة كانت ضدهم في الماضي.



برج الأسد:

خلال الربع الأخير من العام سيمتلك مواليد برج الأسد الكثير وسيصنعون لأنفسهم الكثير، لن يكون هناك أي أشياء تثير اهتمامهم بقدر ما سوف يثيرهم التحدي، ولن يوجد اي حظ سيئ عندهم خلال تلك الفترة د لمنعهم من تحقيق أهدافهم لذلك يجب عليهم استغلال جميع الفرص.

برج الثور :

ايضا كوكب الزهرة سيكون ملازم له مثل برج الميزان، لذلك سيستمر إشباع عطش مواليد برج الثور المادية وسيعيشوا الفترة الأخيرة من العام في رفاهية كبيرة، على الرغم من أنهم غير محظوظين في الحب، إلا أنهم سيتمكنون من العثور على أنفسهم في المكان المناسب في الوقت المناسب في المجال المهني.

برج الحوت:

على الرغم من أن بداية العام مليئة بالتحديات، إلا أن مواليد برج الحوت ستكون الفترة المتبقية من العام عليهم هادئة و يمكن أن تساعدهم على التغلب على أي عواصف سيقابلونها وستكون فترة مليئة بالفرص المهنية على البعض منهم.

برج الحمل:

مواليد برج الحمل ليسوا من الأشخاص الذين يسمحون لأحد بالتآمر ضدهم، سيكون كوكب المشتري في محيطهم وهو أمر جيد، سيتخطون بعض المخاطر الكبيرة وسيقومون بتحقيق الكثير من الأحلام التي كانت مؤجلة طوال العام

برج الدلو:

قد يكون عام 2023 بمثابة حظوظ مختلطة لمواليد هذا البرج لكن طبيعتهم الفلسفية ستجعلهم يتغلبون على أي نقاط صعبة خلال الفترة المتبقية من العام وسيطورون كثيرا من أنفسهم على الرغم من بعض التحديات التي ستقابلهم ولكنهم سيتخطونها بسهولة.

برج العذراء:

مواليد برج العذراء مشكلتهم تكمن في أنهم يميلون إلى طبيعة الكمال، لذلك لن يقبلوا بأي شيء آخر غير الأفضل، وبسبب طبيعتهم العنيدة التى هي مصدر قوة بالنسبة لهم في رفض التخلي عن الأمل عندما لا تكون الأمور مواتية لهم سوف يكون الربع الأخير من العام مليء بالتحديات الكبيرة ولكنهم سيتخطونها جميعا.

برج الجوزاء:

قد يشعر دائما مواليد برج الجوزاء بالرغبة في إحداث تأثير كبير في المجال المهني، ولكن لا يمكن التنبؤ متى قد يتجه حظهم نحو الأسوأ، لذلك قد يرغبون في الثبات بدلاً من القيام بتأرجح كبير خاصة في مجال عملهم الذي يبدو أنه غير مستقر حتى اول عام 2024.

برج الجدي:

على الرغم من طبيعة مواليد برج الجدي في العمل الجاد والمثابرة، إلا أن الحظ للأسف ليس معهم خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وأفضل ما يمكنم فعله هو أن يأخذوا الأمور على محمل الجد لانهم سيقابلون الكثير من الأشياء التي لن يعرفوا أن يتعاملون معها وستبقى على هيئة مشاكل وساحل في أول عام 2024.

برج السرطان:

قد لا يكون الحظ مع مواليد برج السرطان هذا العام ولكن لا بأس لأن طبيعتهم العاطفية التي لا تثق بسهولة تعلمت عدم الاعتماد على الآخرين أبدًا على أي حال، قد يبدو الاعتماد على الآخرين أمرًا مخالف لطبيعتهم لكن ليس هناك عيب في الاعتراف عندما يحتاجون إلى المساعدة حتى يستطيعوا تخطي الأزمات التي ستواجههم.

برج العقرب:

مواليد برج العقرب سيواجهون أسوأ ٤ شهور على مستوى حياتهم خلال الربع الأخير من هذا العام، يبدو الأمر كما لو أن حياتهم عالقة دائمًا يراهم الآخرون كشخصية صامدة ولكن من داخلهم سيكون هش، وسيكون التوتر مسيطر عليهم لذلك يجب أن يأخذوا الاحتياطات اللازمة ضد كل ما سيقابلونه من أزمات على المستوى المهنى والأسري.