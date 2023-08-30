الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يُطلق إشارة التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات بـ"السمطا"

محافظ قنا
محافظ قنا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث استهل محافظ قنا جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا تجريبيًا، والذي يقع على مساحة ٣٣٠ م، وتم إنشاؤه طبقًا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويتكون من طابقين ويشمل (وحدة بيطرية علي مساحة ١٨٠م، وجمعية زراعية على مساحة ١٥٠م)، موجهًا مسئولي مديرية الزراعة باستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

كما تابع محافظ قنا جولته بافتتاح مجمع الخدمات الحكومية تجريبيًا، والمقام على مساحة ٤٠٠ م، ويتكون من ٣ طوابق، يشمل الطابق الأول (مركزًا تكنولوجيًا)، والطابق الثاني (مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين)، بينما يضم الطابق الثالث (مجلسًا محليًا، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعى).

ولفت إلى أن هذا المجمع يعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشاؤها بمركز دشنا ضمن مبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لأهالى القري المستهدفة وتوابعها، ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروعًا بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلسًا قرويًا و٨٧ قرية رئيسية و٧٢٢ نجعًا وعزبة، وتم الانتهاء من تنفيذ ٨٥٦ مشروعًا منه حتى الآن، ويستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف، أى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.

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