الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "السويس الجديدة" تتفقد مصنعاً للكيماويات وأعمال إحلال خط المياه الناقل لعتاقة والمنطقة الحرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، ومحمد عبدالله شهبور، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة والاستثمار بالسويس، بزيارة ميدانية لمصنع جالاكسي للكيماويات بالمنطقة الحرة بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة بعتاقة، يرافقهم  ممثلو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسويس، وذلك في إطار العمل على تذليل أي  عقبات أو معوقات تؤثر على الاستثمارات بالمدن الجديدة وضرورة دعم المصانع والشركات.

خط إنتاج جديد 
 

وخلال الزيارة، استمعت المهندسة أسماء مخلوف، لشرح وافٍ من مسئولي الشركة حول اقتراب تنفيذ خط انتاج جديد سيوفر المواد الخام بدلاً من استيرادها من الخارج مرحلياً، وأشادت بتفرد الشركة وسبقها في مجال المشاركة المجتمعية،  فضلاً عن امدادها لمختلف الصناعات بمواد وسيطة وفرت وستوفر كما كبيرا من النقد الأجنبي، حيث سيتم مراجعة شركة توزيع الكهرباء بالسويس وجهاز شئون البيئة بالسويس لمتابعة الموضوعات المتعلقة بشركة جالاكسي لديهم.

يُذكر أن شركة جالاكسي استثمار هندي على أرض مصرية يعمل  منذ 10 سنوات على مساحة  56 ألف م٢، وتنتج 164 ألف طن سنوياً برأس مال سوقي تضاعف من ٥٠ مليون دولار في بدء التشغيل إلى ١٠٠ مليون دولار حالياً من المنتجات الوسيطة من خلال كادر بشري حوالي ٥٥٠ فردا في مختلف التخصصات أغلبهم من أبناء محافظة السويس، ويعتمد المصنع علي مواد خام يستوردها من الخارج بنسبة ٨٠٪ و٢٠٪ فقط منتج محلي فيما يقوم بتصدير منتجاته المتميزة إلى أكثر من ٩٢ دولة علي مستوي العالم ما بين أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والصين بنسبة ٨٠٪ من الانتاج ويدعم السوق المحلي بنسبة ٢٠٪ .

خط المياه الناقل لعتاقة والمنطقة الحرة 
 

وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة، وذلك بطول ٤٥٠٠ متر، والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس/العين السخنة والطريق الدائري.

وتابعت رئيس الجهاز أعمال تركيب مواسير المياه للخط والتي وصلت نسبة الإنجاز به إلى ٧٠٪،؜ حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر بالكامل وطبقة الإحلال وجارٍ إنهاء تركيب ٣,٥ كم من إجمالي ٤,٥ كم. 

وفي سياق متصل، أكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة الانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد وبالمواصفات المحددة لما يمثله خط مياه الـ٩٠٠مم من مصدر حيوي لمياه الشرب للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
السويس الجديدة إحلال خط المياه منطقة عتاقة الاستثمارات بالمدن الجديدة جهاز شئون البيئة

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