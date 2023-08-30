الجيش الجابونى يُعلن إغلاق الحدود حتى إشعار آخر

أعلن ضباط كبار بالجيش إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات في الجابون، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة "رويترز".

كما أفادت وكالة "فرانس برس"، صباح اليوم، بأن عسكريين في الجابون أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية، وحسب الوكالة، فقد أعلن العسكريون عبر التليفزيون عن "إنهاء النظام القائم، وتحدثت الوكالة أيضًا عن سماع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الجابون".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون أعلن، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، عن قطع الإنترنت وفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الأحد؛ بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت السبت.