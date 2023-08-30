الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودرورس يزور مسقط رأسه في جزيرة كريت

بطريرك الروم
بطريرك الروم

زار البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، مساء أمس، منزله ومسقط رأس والده ميخائيل، في قرية “شوريفتيانا بكيساموس”، Choreftiana في جزيرة كريت.

وخلال الزيارة أقام غبطته صلاة نياحة الراقدين على قبر والده الراحل ميخائيل، وصلى أيضاً من أجل راحة نفوس أفراد العائلة الآخرين الذين يرقدون في نفس المقبرة. واستعاد ذكريات طفولته.

بعد ذلك زار البابا ثيودروس حي "خورفتيانا" موطن والده والذي تم تجديده مؤخرا. وبارك المكان والتقى بأقاربه الذين رحبوا به بكل إخلاص.

رافق غبطته كل من: المتروبوليت برودروموس مطرن ريثيمنون وأولوبوتاموس، والمتروبوليت أمفيلوخيوس مطران كيساموس وسيلينوس.

الاحتفال بالقداس الإلهي البطريركي

جدير بالذكر أنه في مسقط رأس القديس نيكيفوروس الأبرص بإبراشية سريكاري كيساموس في جزيرة كريت، وفي الكنيسة المُسماة على اسم القديس تم الاحتفال بالقداس الإلهي البطريركي بحضور صاحب الغبطة البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني.

في كلمته رحب متروبوليت كيساموس وسيلينوس المطران أمفيلوخيوس، بكلمات صادقة بصاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني، بقوله: "في هذا المكان المقدس، المقدس، مسقط رأس أبينا القديس نيكفوروس الأبرص، حتى الآن مكان غير مدعو وغريب، مجهول ولا يوصف، نعيش سر نعمة الله، نختبر معجزة حضور القديس نيكيفورس، نشعر بسر السماء الكاشف، سر يُصنع ويُعبد، يُقترب منه ويُعبد. المخصصة في الكنيسة وعبادتها. ... أيها المبشر البابا البطريرك وأب أفريقيا، منذ 19 عامًا، أظهرت لكم العناية الإلهية. سند وملجأ وملجأ لملايين الأطفال والبالغين في القارة الأفريقية، الذين يجدون في وجهك الأب والأخ، الصديق ورفيق الدرب، القيرواني الذي يرفع صلبان الحياة، يمسح دموعهم، ويخفف آلامهم، يحيي رجاءهم، وينقل إليهم المسيح، ويمنحهم الحياة والمنظور كإلغاء للأنا وتوزيع متساوٍ لخيرات الأرض. لأن هؤلاء الإخوة القلائل والمحتقرين هم غد العالم"،

ثم شكر البابا ثيودورس الثاني رئيس الكهنة المتروبوليت أمفيلوخيوس وأشار بانفعال شديد إلى دورة خدمته التي استمرت خمسين عامًا في الكنيسة. وأضاف قائلاً: "اليوم دعاني اليوم ملاك المحبة  المتروبوليت أمفيلوخيوس  إلى رحلة الحج المقدسة للقديس نيقفوروس الأبرص في مسقط رأسه، سيريكاري كيسامو، فيما أحتفل بالقداس الإلهي، قمنا في دير القديس سابا بالإسكندرية ببناء كنيسة صغيرة للقديس نيكيفوروس الأبرص. حياتنا هي جهاد وكد وعرق، وقلب مجروح يدعمه القديس نيكفوروس بصلواته وشفعاته".

ثم منح البابا ثيودروس للمتروبوليت أمفيلوخيوس وسام "الأسد الذهبي"، أسد الإسكندرية الخالد. بعد ذلك  أزاح البابا ثيودوروس الثاني الستار عن لوحة تذكارية سُجلت عليها الذكرى التاريخية للقداس الإلهي البطريركي.

البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الارثوذكس قرية شوريفتيانا بكيساموس البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الارثوذكس أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس

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