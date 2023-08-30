5 مصابين بانقلاب سيارة بطريق مطروح- السلوم

أصيب صباح اليوم الأربعاء، 5 أشخاص من دولة ليبيا، جراء انقلاب سيارة فى الكيلو 70 بطريق مطروح السلوم وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي.

أسماء مصابي حادث انقلاب بطريق مطروح السلوم

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "عبدالرحيم فرج عبدالرحيم، 81 سنة، مصاب باشتباه ما بعد ارتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، حلوة محمد عبدالرازق، 43 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، سحر عبدالرحيم فرج، 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، محمد عبد الرحيم فرج، 12 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد جابر 37 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج".

إجراء الفحوصات الطبية للمصابين

وقام الطاقم الطبي في مستشفى النجيلة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.