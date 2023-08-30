الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفنان عثمان محمد على يكشف ذكرياته مع نور الشريف فى "لن أعيش فى جلباب أبى"

الفنان عثمان محمد
الفنان عثمان محمد

كشف الفنان عثمان محمد علي،  ذكرياته مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، قائلاً: "إن العمل مع الفنان نور الشريف في منتهى الجمال". 

وأضاف الفنان عثمان محمد علي خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، أن الفنان نور الشريف كان يريح كل من يعمل معه، ويعطيه فرصته، حيث يوجد بعض الممثلين يريدون الاستحواذ على الكاميرا وكل شيء دون أن يعطوا للمثلين أمامهم أي فرصة في استكمال إحساسهم بالجملة. 

وتابع: "نور الشريف كان من الناس المحترمة، ربنا يرحمه". 

وأكد الفنان عثمان محمد علي، أنه يحب تقديم الأدوار الطيبة كما في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كما أنه لا يجب تقديم الأدوار الشريرة العنيفة.

عثمان محمد علي نور الشريف لن أعيش في جلباب ابي برنامج من مصر

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الفنان عثمان محمد على يكشف ذكرياته مع نور الشريف فى "لن أعيش فى جلباب أبى"

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