الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى: تلقيت تهديدات من الإخوان باستهداف أولادى

محمد سلماوى
محمد سلماوى

قال الأديب الكبير محمد سلماوي: جاءني تهديدات من الإخوان باستهداف أولادي، وبأنهم يعلمون مدارسهم ومواعيد عودتهم من المدارس، ومن هنا توصلت لضرورة أن يكون هناك حراسة على البيت لكن أنا كنت أقلل من الحراسة الشخصية.

 

وأضاف سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، كنت أحاول التهرب من الحراسة الشخصية، ففي بعض الأوقات كنت أفضل الخروج مع زوجتي للعشاء، وبالتالي ليس من المعقول أن أعزم شاب الحراسات معنا، حيث كان لابد أن يكون معي بصفة مستمرة، وكنا ننتظر عندما ينتهي من ساعات عمله ومن ثم نخرج. 

 

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

تفاصيل البرنامج 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد سلماوى برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز الإخوان عنف الأخوان

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