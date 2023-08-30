الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد ينفذ ورشة عمل للطلاب الموهوبين بلغة الإشارة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، بنجاح ورشة عمل الطلاب الموهوبين والتى جاءت تحت عنوان “على نوى بلحك أنا ناوى”.

 

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ .

 شارك فى تنفيذ الورشة ولأول مرة الطالب أحمد خالد محمد من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة  .
يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي والتربية الخاصة بالمديرية. 


 لاقت الورشة إقبال منقطع النظير وتفاعل طلاب المحافظة الموهوبين في تصميم مجموعة من الأشغال اليدوية الرائعة باستخدام نوى البلح والخامات البيئية البسيطة.

ورشة العمل

 

ورشة العمل
وكيل التعليم الوادي الجديد ورشة عمل الطلاب الموهوبين على نوى بلحك أنا ناوى استخدام نوى البلح الخامات البيئية

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