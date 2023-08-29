الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان القلعة.. مصطفى حجاج يبدأ حفله الغنائي بـ«يا بتاع النعناع»

مصطفى حجاج من مهرجان
مصطفى حجاج من مهرجان القلعة

صعد منذ قليل، نجم الأغنية الشعبية مصطفى حجاج، على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين، لاحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي  للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وبدأ “حجاج” الحفل بأغنية “يا بتاع النعناع” وسط تفاعل كبير من الجمهور والتصفيق والرقص على نغمات الاغنية.

ويقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته، مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها “أنا موجود، وحشوني ، نصيبي وقسمتي ، زحمة حياتي ، بره من حياتي ، حب مين ، خطوة ، مبحنلهاش ، يا بتاع النعناع ، 100 وش، انا ابن مصر ، الوجع والسنين”.


وتستمر فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا، حيث تقام خلال الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر.

وتضم 45 حفلًا متنوعًا منها 31 حفل على مسرح المحكى لكل من “فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، أحمد جمال ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي  ، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست”.

كما تضم “كورال كلية التربية الموسيقية ، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب ، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية”.

مصطفى حجاج مسرح محكى قلعة صلاح الدين مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية

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