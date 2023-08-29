الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير تكنولوجيا معلومات: مصر والسعودية تعيشان طفرة حقيقية فى سوق الألعاب الإلكترونية

سوق الألعاب الإلكترونية
سوق الألعاب الإلكترونية

قال توفيق الرجولة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه ببداية هذا العام انصدم العالم بنية مايكروسوفت بالاستحواذ على أكتيفيجن بليجر الذي يعتبر أحد عمالقة العالم بالألعاب الرياضية الرقمية. 

وأضاف الرجولة خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استحواذًا من هذا النوع يعطي مايكروسوفت سيطرة هائلة على عالم الألعاب الرياضية الرقمية، الذي يصل إلى مستويات عالية جدًا، ويتفوق بعالمنا العربي على الغرب، لافتًا إلى أن النمو الذي شهده الشرق الأوسط والعالم العربي، وخاصة ما شهدته  مصر بكمية الإيرادات التي حققتها هذه الشركات، ولكن بنوعية الألعاب وكمية المستخدمين.

وأكد أن مصر والسعودية تعيشان طفرة حقيقية في سوق الألعاب الإلكترونية.

 

خبير تكنولوجيا المعلومات مايكروسوفت الألعاب الرياضية الألعاب الرياضية الرقمية برنامج المراقب

الأكثر قراءة

بعد تجديد تكليفه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.. من هو اللواء عمرو عادل؟

تشميع 19 سنترًا تعليميًا فى 6 مراكز بالبحيرة

أحمد موسى كشف جولة "البرهان" الخارجية بعد مصر وعودته إليها ثانية

"السياحة" تكشف حقيقة غرق مركب فى الأقصر: متوقف منذ 13 عامًا

آخرها انفصاله عن علياء البسيوني.. أزمات في حياة احمد سعد

ننشر رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟