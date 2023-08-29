خبير تكنولوجيا معلومات: مصر والسعودية تعيشان طفرة حقيقية فى سوق الألعاب الإلكترونية

قال توفيق الرجولة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه ببداية هذا العام انصدم العالم بنية مايكروسوفت بالاستحواذ على أكتيفيجن بليجر الذي يعتبر أحد عمالقة العالم بالألعاب الرياضية الرقمية.

وأضاف الرجولة خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن استحواذًا من هذا النوع يعطي مايكروسوفت سيطرة هائلة على عالم الألعاب الرياضية الرقمية، الذي يصل إلى مستويات عالية جدًا، ويتفوق بعالمنا العربي على الغرب، لافتًا إلى أن النمو الذي شهده الشرق الأوسط والعالم العربي، وخاصة ما شهدته مصر بكمية الإيرادات التي حققتها هذه الشركات، ولكن بنوعية الألعاب وكمية المستخدمين.

وأكد أن مصر والسعودية تعيشان طفرة حقيقية في سوق الألعاب الإلكترونية.