مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: قانون الوصاية موجود منذ 70 عامًا بظروف مغايرة

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إنه تم طرح كافة الموضوعات الخاصة باللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الوصاية بعد وفاة الأب، حتى قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية".

وأضافت البغدادي، خلال لقائها مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أنه عندما تم عرض المسلسل كشف عن العديد من الجوانب الخاصة بالموضوع للناس، لافتة إلى أن القانون موجود منذ 70 عامًا في إطار ظروف مغايرة، وأوضاع مختلفة للمرأة، فكانت لا تقرأ ولا تكتب وغير متعلمة، وكان يُخشى عليها أن تتعرض للمضايقات أو لا تُحسن التصرف.

وأشارت مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إلى أنه تم وضع مقترح أن تُستبدل الوصاية، فبدلًا من الانتقال للجد بعد وفاة الأب، أن تنتقل إلى الأم، وهناك بعض المقولات الزائفة تقول إن هذا منصوص عليه في الدين، ولكن عندما كنا في جلسات الحوار الوطني، وشارك معنا متخصصون في الدين والشريعة، أشاروا إلى أن هذا الأمر ليس منصوصًا عليه في الدين، وإنما هو من المعاملات ويجوز تغييره.

نسعى لتحقيق مصلحة الطفل

وتابعت: "لا بد من وجود مراقبة ونيابة حسبية وتقديم كشف بكل الأمور، لأن المسألة ليست انحيازًا تامًا للمرأة، وإنما نسعى لتحقيق مصلحة الطفل، وأن يرى أن المجتمع قادر على حمايته وتحقيق متطلباته".